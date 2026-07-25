ドジャース山本由伸（27）が日本時間26日、敵地ニューヨークでのメッツ戦に11勝目をかけて登板する。【もっと読む】大谷翔平は投手復帰を急ぐほど「投打共倒れ」の懸念前日24日にホワイトハウスに表敬訪問した際には、トランプ大統領から大谷とともに昨季の活躍を絶賛された山本。その際、大統領から「（大谷と）どちらがいい投手なの？教えて」と聞かれると、大谷とともに苦笑いを浮かべた。2人の優劣はともかく、山本は