【TVアニメ「葬送のフリーレン」イメージアパレル】 受注期間:6月10日18時~6月23日

ファッションブランド「earth music&ecology Japan Label」よりTVアニメ「葬送のフリーレン」をイメージしたアパレルグッズが発売される。受注期間は6月10日18時より6月23日まで。

TVアニメ「葬送のフリーレン」より、作中に登場するフリーレンやフェルン、シュタルクをイメージしたアパレルが多数販売される。フリーレンをイメージしたワンピースセットは、ワンピースと取り外し可能なケープおよびブラックの布ベルトがセットなったアイテムで、自由な組み合わせで着用できる。

このほか各キャラクターをイメージしたイヤリングや、ミミックをイメージしたショルダーバッグ、アイゼンを彷彿とさせるニットマフラーなど、多彩なアイテムが展開される。なお、各商品共に受注生産となる。

フリーレン イメージ ワンピースセット 価格:9,500円

フリーレン イメージ イヤリング 価格:2,189円

フェルン イメージ ガウンカーディガン 価格:6,999円

フェルン イメージ ワンピース 価格:8,000円

シュタルク イメージ カーディガン 価格:6,999円

アイゼン イメージ マフラー 価格:6,000円

ミミック イメージ ショルダーバッグ 価格:6,000円

(C)山田鐘人・アベツカサ/小学館/「葬送のフリーレン」製作委員会

(C) STRIPE INTERNATIONAL INC. All Rights Reserved.