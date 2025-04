大阪・関西万博で4月26日・27日に開催される『株式会社エントリーpresents Japan Expo Paris in Osaka 2025』の全プログラム・最終タイムスケジュールが、17日までに発表された。日本が世界に誇る マンガ ・アニメやゲーム等のコンテンツと、伝統工芸をはじめとするものづくりの技を連動して体感、体験できる展示・ショー イベント 。フランスで25年にわたり日本文化を発信し続け、世界最高峰のジャ パン フェスティバルの一つと称されるパリの「Japan Expo(事務局:SEFA EVENT)」と連携する。

万博会場内のEXPOアリーナ「Matsuri」で音楽アーティストたちがライブパフォーマンスを繰り広げるほか、EXPOメッセ「WASSE」では、アニメ、ゲーム、コスプレ、食、ものづくり、武道など、多彩なコンテンツのステージショーやブース展示が実施される。EXPOアリーナ「Matsuri」の第2部の観覧は、抽選・予約への申し込みが必要。■『株式会社エントリーpresents Japan Expo Paris in Osaka 2025』主催:Japan Expo Paris in Osaka 実行委員会(GUM株式会社・株式会社トーガシ・ぴあ株式会社)共催:近畿経済産業局主宰・監修:SEFA EVENT開催日時 : 2025年4月26日(土)・27日(日)午前10時〜午後8時催場所 : 大阪・関西万博会場内 EXPOアリーナ「Matsuri」、EXPOメッセ「WASSE」入場料 : 無料(万博会場への入場料は必要)(1)EXPOアリーナ「Matsuri」■4月26日(土)EXPOアリーナ「Matsuri」約1万人が収容できる万博最大の屋外 イベント 会場において、世界を沸かせる音楽アーティストらがライブパフォーマンス。<第1部 12:30〜15:30>(フリー入場)12:30〜 miwa13:20〜 映画『神在月のこども』完走披露ライブ&プレビュー: miwa、四戸俊成、オシアウコ、諏訪道彦14:10〜 映画『ニンジャバットマン対ヤクザリーグ』スペシャルトーク:山寺宏一(バットマン役)、 梶裕貴 (ロビン役)15:00〜 剱伎衆かむゐ<第2部 17:00〜20:00>(抽選・予約枠)17:00〜 相川七瀬18:00〜 ユースシアタージャ パン 18:45〜 小林未郁19:30〜 NMB48 ■4月27日(日)<第1部 12:30〜15:30>(フリー入場)12:30〜 日本体育大学 集団行動13:20〜 ゲーム『戦場のフーガ3』新作紹介&ライブステージ:松山洋、アマギセーラ、Neontetra14:10〜 原哲夫 ×マサヤ・イチ×ジャン=フランソ ワ・デュフール クロストーク15:00〜 杉本琢弥<第2部 17:00〜20:00>(抽選・予約枠)17:00〜 愛内里菜18:00〜 パン ダドラゴン18:45〜 CUT IE STREET19:30〜 ホロライブプロダクション(2)EXPOメッセ「WASSE」EXPOメッセ「WASSE」では「アニメ」「ゲーム」「コスプレ」「食」「ものづくり」「武道」など、多様なコンテンツのステージショーやブース展示を行う。ステージプログラム・バイトするならエントリー(ゲスト:糸井嘉男、 能見篤史 ・ytv animationスーパーステージ(ゲスト:榎木淳弥、八代拓)・お相撲さんドットコム・Japan Expo Paris in Osaka 2025 コスプレステージ produce by COSSAN・25年間の日本愛 〜 ジャパンエキスポ ・パリ物語〜・Just Loui - Red Flowers -・アルテミスの翼・X+ feat. 愛内里菜・神薙ラビッツ・Cookiesan X Yukka・ラフ×ラフ technical support by NTT WEST・武道ステージブース出展・全37社(カテゴリー:アニメ・まんが、ゲーム、コスプレ、 ファッション 、食、ものづくり)※特設サイトで順次出展者内容を更新特設エリア・武道エリア、紙芝居屋のガンチャンなど