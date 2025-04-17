万博『Japan Expo』全内容発表 豪華ライブ＆ステージ2日間、声優・漫画家・VTuberも【タイムテーブル・予約有無など】
大阪・関西万博で4月26日・27日に開催される『株式会社エントリーpresents Japan Expo Paris in Osaka 2025』の全プログラム・最終タイムスケジュールが、17日までに発表された。
【写真・画像】世界に誇る「Japan」が万博に集結！ 『Japan Expo Paris in Osaka 2025』豪華出演者
日本が世界に誇るマンガ・アニメやゲーム等のコンテンツと、伝統工芸をはじめとするものづくりの技を連動して体感、体験できる展示・ショーイベント。フランスで25年にわたり日本文化を発信し続け、世界最高峰のジャパンフェスティバルの一つと称されるパリの「Japan Expo（事務局：SEFA EVENT）」と連携する。
万博会場内のEXPOアリーナ「Matsuri」で音楽アーティストたちがライブパフォーマンスを繰り広げるほか、EXPOメッセ「WASSE」では、アニメ、ゲーム、コスプレ、食、ものづくり、武道など、多彩なコンテンツのステージショーやブース展示が実施される。
EXPOアリーナ「Matsuri」の第2部の観覧は、抽選・予約への申し込みが必要。
■『株式会社エントリーpresents Japan Expo Paris in Osaka 2025』
主催：Japan Expo Paris in Osaka 実行委員会（GUM株式会社・株式会社トーガシ・ぴあ株式会社）
共催：近畿経済産業局
主宰・監修：SEFA EVENT
開催日時 : 2025年4月26日（土）・27日（日）午前10時〜午後8時
催場所 : 大阪・関西万博会場内 EXPOアリーナ「Matsuri」、EXPOメッセ「WASSE」
入場料 : 無料（万博会場への入場料は必要）
（１）EXPOアリーナ「Matsuri」
■4月26日（土）
EXPOアリーナ「Matsuri」
約1万人が収容できる万博最大の屋外イベント会場において、世界を沸かせる音楽アーティストらがライブパフォーマンス。
＜第1部 12:30〜15:30＞（フリー入場）
12:30〜 miwa
13:20〜 映画『神在月のこども』完走披露ライブ＆プレビュー： miwa、四戸俊成、オシアウコ、諏訪道彦
14:10〜 映画『ニンジャバットマン対ヤクザリーグ』スペシャルトーク：山寺宏一（バットマン役）、梶裕貴（ロビン役）
15:00〜 剱伎衆かむゐ
＜第2部 17:00〜20:00＞（抽選・予約枠）
17:00〜 相川七瀬
18:00〜 ユースシアタージャパン
18:45〜 小林未郁
19:30〜 NMB48
■4月27日（日）
＜第1部 12:30〜15:30＞（フリー入場）
12:30〜 日本体育大学 集団行動
13:20〜 ゲーム『戦場のフーガ3』新作紹介＆ライブステージ：松山洋、アマギセーラ、Neontetra
14:10〜 原哲夫×マサヤ・イチ×ジャン=フランソ ワ・デュフール クロストーク
15:00〜 杉本琢弥
＜第2部 17:00〜20:00＞（抽選・予約枠）
17:00〜 愛内里菜
18:00〜 パンダドラゴン
18:45〜 CUTIE STREET
19:30〜 ホロライブプロダクション
（２）EXPOメッセ「WASSE」
EXPOメッセ「WASSE」では「アニメ」「ゲーム」「コスプレ」「食」「ものづくり」「武道」など、多様なコンテンツのステージショーやブース展示を行う。
ステージプログラム
・バイトするならエントリー（ゲスト：糸井嘉男、能見篤史）
・ytv animationスーパーステージ（ゲスト：榎木淳弥、八代拓）
・お相撲さんドットコム
・Japan Expo Paris in Osaka 2025 コスプレステージ produce by COSSAN
・25年間の日本愛 〜ジャパンエキスポ・パリ物語〜
・Just Loui - Red Flowers -
・アルテミスの翼
・X＋ feat. 愛内里菜
・神薙ラビッツ
・Cookiesan X Yukka
・ラフ×ラフ technical support by NTT WEST
・武道ステージ
ブース出展
・全37社（カテゴリー：アニメ・まんが、ゲーム、コスプレ、ファッション、食、ものづくり）
※特設サイトで順次出展者内容を更新
特設エリア
・武道エリア、紙芝居屋のガンチャンなど
【写真・画像】世界に誇る「Japan」が万博に集結！ 『Japan Expo Paris in Osaka 2025』豪華出演者
日本が世界に誇るマンガ・アニメやゲーム等のコンテンツと、伝統工芸をはじめとするものづくりの技を連動して体感、体験できる展示・ショーイベント。フランスで25年にわたり日本文化を発信し続け、世界最高峰のジャパンフェスティバルの一つと称されるパリの「Japan Expo（事務局：SEFA EVENT）」と連携する。
EXPOアリーナ「Matsuri」の第2部の観覧は、抽選・予約への申し込みが必要。
■『株式会社エントリーpresents Japan Expo Paris in Osaka 2025』
主催：Japan Expo Paris in Osaka 実行委員会（GUM株式会社・株式会社トーガシ・ぴあ株式会社）
共催：近畿経済産業局
主宰・監修：SEFA EVENT
開催日時 : 2025年4月26日（土）・27日（日）午前10時〜午後8時
催場所 : 大阪・関西万博会場内 EXPOアリーナ「Matsuri」、EXPOメッセ「WASSE」
入場料 : 無料（万博会場への入場料は必要）
（１）EXPOアリーナ「Matsuri」
■4月26日（土）
EXPOアリーナ「Matsuri」
約1万人が収容できる万博最大の屋外イベント会場において、世界を沸かせる音楽アーティストらがライブパフォーマンス。
＜第1部 12:30〜15:30＞（フリー入場）
12:30〜 miwa
13:20〜 映画『神在月のこども』完走披露ライブ＆プレビュー： miwa、四戸俊成、オシアウコ、諏訪道彦
14:10〜 映画『ニンジャバットマン対ヤクザリーグ』スペシャルトーク：山寺宏一（バットマン役）、梶裕貴（ロビン役）
15:00〜 剱伎衆かむゐ
＜第2部 17:00〜20:00＞（抽選・予約枠）
17:00〜 相川七瀬
18:00〜 ユースシアタージャパン
18:45〜 小林未郁
19:30〜 NMB48
■4月27日（日）
＜第1部 12:30〜15:30＞（フリー入場）
12:30〜 日本体育大学 集団行動
13:20〜 ゲーム『戦場のフーガ3』新作紹介＆ライブステージ：松山洋、アマギセーラ、Neontetra
14:10〜 原哲夫×マサヤ・イチ×ジャン=フランソ ワ・デュフール クロストーク
15:00〜 杉本琢弥
＜第2部 17:00〜20:00＞（抽選・予約枠）
17:00〜 愛内里菜
18:00〜 パンダドラゴン
18:45〜 CUTIE STREET
19:30〜 ホロライブプロダクション
（２）EXPOメッセ「WASSE」
EXPOメッセ「WASSE」では「アニメ」「ゲーム」「コスプレ」「食」「ものづくり」「武道」など、多様なコンテンツのステージショーやブース展示を行う。
ステージプログラム
・バイトするならエントリー（ゲスト：糸井嘉男、能見篤史）
・ytv animationスーパーステージ（ゲスト：榎木淳弥、八代拓）
・お相撲さんドットコム
・Japan Expo Paris in Osaka 2025 コスプレステージ produce by COSSAN
・25年間の日本愛 〜ジャパンエキスポ・パリ物語〜
・Just Loui - Red Flowers -
・アルテミスの翼
・X＋ feat. 愛内里菜
・神薙ラビッツ
・Cookiesan X Yukka
・ラフ×ラフ technical support by NTT WEST
・武道ステージ
ブース出展
・全37社（カテゴリー：アニメ・まんが、ゲーム、コスプレ、ファッション、食、ものづくり）
※特設サイトで順次出展者内容を更新
特設エリア
・武道エリア、紙芝居屋のガンチャンなど