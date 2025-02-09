ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¡Öº§Á°·ÀÌó¡×¤òÏ³¤é¤·¤¿¿å¸¶Èï¹ð¤Î¡ÈË½Ïª¡É¤ËÊÆ»Ê²ñ¤¬Ê°ÅÜ¡ÖÊò¤ì¤ë¤Û¤É´÷¡¹¤·¤¤¡£ÈÜÎô¤Ê¹Ô°Ù¤À¡×
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«¿È¤ÎÊÛÌÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿å¸¶Èï¹ð¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤¦¤Ä¤í¤Ê¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£(C)Getty Images
¡¡°ìÀÚ¤Î¾ð¾õ¼àÎÌ¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¸µÄÌÌõ¤Ç¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤éÌó1659Ëü¥É¥ë¡ÊÌó25²¯7000Ëü±ß¡Ë¤òÅð¤ß¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤ÎÆ¹¸µ¤ËÉÔÀµÁ÷¶â¤·¤¿¤È¤¹¤ë¶ä¹Ôº¾µ½ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¤ËÂÐ¤·¡¢µá·ºÄÌ¤ê¶Øîþ4Ç¯9¤«·î¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡ÛNY»æ¤¬¼ý¤á¤¿¾×·â¸½¶· ¿å¸¶°ìÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¤¬¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤Ç¥¦¡¼¥Ð¡¼¤òÇÛÃ£¤¹¤ëÍÍ»Ò
¡¡»ÊË¡¼è°ú¤Ë¤è¤ê¼«¿È¤Îºá¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¿å¸¶Èï¹ð¤Ï¡¢º£Ç¯1·î23Æü¤Ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥Û¥ë¥³¥àÈ½»ö¤Ë°¸¤Æ¤¿½ñ´Ê¤Ç¡ÖËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÎµÙ¤ß¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼áÌÀ¡£ÂçÃ«¤Î¡ÈÀìÂ°ÄÌÌõ¡É¤òÌ³¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤â¤Ê¤¯Ä¹¤¯»þ´Ö¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤¿Ëö¤Ë¡¢ÄãÄÂ¶â¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤¯¤ë¡ÖÀ¸³è¶ì¡×¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸¡»¡Â¦¤ÎÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¿å¸¶Èï¹ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÂçÃ«Â¦¤¬¿ôÉ´Ëü±ßÃ±°Ì¤Î»Ù½Ð¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤Û¤«¤Ë¤â¹âµé¼Ö¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¤òÂ£¤é¤ì¤ë¤Ê¤É½½Ê¬¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤Î±ç½õ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤âÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢È½»ö¤Ë¡Ö¤É¤¦¤«¡¢»üÈá¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸º·º¤òµá¤á¤¿Æ±Èï¹ð¤Î¶ì¤·¤¤ÊÛÌÀ¤Ï°ì½³¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿å¸¶Èï¹ð¤Î¾Ú¸À¤Ë±£¤µ¤ì¤¿±³¤ò´Þ¤à¿·¤¿¤Ê»ö¼Â¤â¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È½·è¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÁûÁ³¡£°ìÉô¤Î¼±¼Ô¤«¤é¤ÏÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»ö·ïÈ¯³ÐÄ¾¸å¤«¤é¿å¸¶Èï¹ð¤ò¡ÖÃÑ¤º¤Ù¤¤À¡×¤ÈÃÇ¤¸¤Æ¤¤¿ÊÆÌîµåÀìÌçYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØFoul Territory¡Ù¤Î¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó»á¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ°ìÏ¢¤Î¾Ú¸À¤òµêÃÆ¡£È½»ö°¸¤Æ¤Î½ñ´ÊÆâ¤ÇÆ±Èï¹ð¤¬ÂçÃ«¤È¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Î¡Öº§Á°·ÀÌó¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿²Õ½ê¤òÌäÂê»ë¤·¡¢¡Ö¡Ø½½Ê¬¤ËÂÐ²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿Èà¤¬Æñ¤·¤¤Ï«Æ¯¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬ºÊ¤È¤Î´Ö¤Ë·ë¤ó¤Àº§Á°·ÀÌó¤Î¹ç°Õ¤Î¾ì¤Ç¤º¤Ã¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£¤³¤³¤¬°ìÈÖÆ¬¤Ë¤¤¿¡×¤ÈÊ°ÅÜ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö2¿Í¡ÊÂçÃ«¤È¿å¸¶Èï¹ð¡Ë¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë½õ¤±¹ç¤¦¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¡×¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó»á¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î¿®ÍÑ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿å¸¶Èï¹ð¤òÃÇ¤¸¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÊò¤ì¤ë¤Û¤É´÷¡¹¤·¤¤¡£¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»ö¾ð¤Þ¤Ç¼ê»æ¤Ë´Þ¤àÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Æ¤âÈÜÎô¤Ê¹Ô°Ù¤À¡£¥¤¥Ã¥Ú¥¤¤Ï¼«Ê¬¤¬µ¤¤ÎÆÇ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤À¡£º£²ó¤Î½ÐÍè»ö¤ÇÈà¤ËÉÔÍø¤ÊÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×
¡¡ÎÌ·º¸À¤¤ÅÏ¤·¤Î¾ì¤Ç¤â¸åÌ£¤Î°¤µ¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤¿º£²ó¤Î»ö·ï¡£½ª»Ï¡¢ÌµÉ½¾ð¤Ç¾ì¤òµî¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¿å¸¶Èï¹ð¤Ïº£¡¢ÂçÃ«¤Ë²¿¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]