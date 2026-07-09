阪神・才木浩人投手と岩崎優投手（画像：日テレジータス）日テレNEWS NNN

「本当に頼りになるな」阪神・才木浩人が初回先制弾の森下翔太を称賛　自身は6勝目もファンに謝罪

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 阪神が8日の東京ドームで巨人を4対1で下し同率首位に浮上した
  • 才木浩人が7回101球を投げ5安打8奪三振無失点で今季6勝目を挙げた
  • 才木は「毎回ピンチを背負いすみません」とファンに笑顔で謝罪してみせた
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