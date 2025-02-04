»ùÆ¸¤ÎÃåÂØ¤¨¤¬±Ç¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥Û½êÍ¤ÎÃËÀ¶µ»Õ¤¬Ä°¼è¸å¤Ë»àË´¡Ä¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤ÏÊ£¿ô»ùÆ¸¤ÎÆ°²è¡¡ÀéÍÕ¡¦»ÔÀî»Ô
ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¡¢»ùÆ¸¤ÎÃåÂØ¤¨¤¬±Ç¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥Û¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¶µ»Õ¤¬Ä°¤¼è¤ê¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1·î22Æü¡¢»ÔÀî»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç»ùÆ¸¤¬ÃåÂØ¤¨Ãæ¤Î¶µ¼¼¤Î´ù¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃËÀ¶µ»Õ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬Ï¿²èÃæ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¶µ»Õ¤Ï³Ø¹»Â¦¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ë¡ÖÃÖ¤¤¤¿³Ð¤¨¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ï´ù¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ÈÊ£¿ô¤Î»ùÆ¸¤ÎÆ°²è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø¹»¤È¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï·Ù»¡¤ËÅð»£Èï³²¤òÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÃËÀ¶µ»Õ¤Ï»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÔÀî»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡ÖÅð»£¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¡¢¿®Íê¤òÂç¤¤¯Î¢ÀÚ¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£