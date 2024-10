故障、破損、盗難など突然のトラブルでも安心！BIGLOBE「BIGLOBE WiMAX端末保証サービス」

BIGLOBEは、2024年10月17日より、新たにBIGLOBE WiMAX +5Gを購入の方を対象に、より安心して利用できるよう、WiMAX端末を保証するサービス「BIGLOBE WiMAX端末保証サービス」を提供中です。

BIGLOBEは、2024年10月17日より、新たにBIGLOBE WiMAX +5Gを購入の方を対象に、より安心して利用できるよう、WiMAX端末を保証するサービス「BIGLOBE WiMAX端末保証サービス」を提供中。

「BIGLOBE WiMAX端末保証サービス」は月額350円(税込385円)で、故障などのトラブル発生時に端末を修理もしくは代替品と交換します。

本サービスは保証対象機器の購入時にお申し込みいただけます。

【保証対象機器】

BIGLOBE WiMAX +5G「ギガ放題プラスS」で購入された以下の端末

・モバイルルーター:Speed Wi-Fi 5G X12

・ホームルーター:Speed Wi-Fi HOME 5G L13

※今後、対象機器は追加予定

【保証対象となる故障の種類】

自然故障(5年以内)、破損、水濡れ、落雷、焼失、紛失、盗難

【月額料金】

月額350円(税込385円)(注1)(注2)

【申し込み方法/詳細】

「BIGLOBE WiMAX」お申し込みページ

保証対象機器の購入手続き時に本保証サービスをお申し込みください。

https://join.biglobe.ne.jp/mobile/wimax/5g/

「BIGLOBE WiMAX端末保証サービス」ページ

保証の範囲、注意事項など詳細は以下をご参照ください。

https://service.biglobe.ne.jp/wimaxhosho/

BIGLOBEが調査委託先:マクロミルと行った、ホームルーター、モバイルルーターの利用経験者に対する調査では、ホームルーターよりもモバイルルーターの方が、トラブルの経験が多い結果に。

端末の紛失、故障(落下、ぶつけてしまった、自然故障、バッテリーの不具合)などの経験をされた方がいました。

さらに、ホームルーター、モバイルルーターの新規検討者に対する調査では、端末保証サービスの検討率は約4割と、端末保証サービスへのニーズの高さがうかがえる結果となりました。

本サービスはさまざまなお客さまのニーズをお聞きし、「加入しておいた方が安心」「手頃な保険料」「修理の際に自己負担金が必要ないこと」「モバイルルーターを持ち歩くことに伴うリスクをカバーしたい」といった、お客さまの生活に寄り添った新サービスです。

(注1)

保証の利用回数は1年間に合計2回までです。

交換の場合、同社指定の代替機種(別メーカー品、リフレッシュ品等を含む)との交換となり、修理部品や同機種の在庫終了などの都合により、同機種とは限りません。

1回の補償上限金額は30,000円(税込)までです。

紛失・盗難・焼失の場合、以下の通り負担金がかかります。

1回目:3,630円(税込)

2回目:5,830円(税込)

(注2)

別途、BIGLOBE WiMAX +5G「ギガ放題プラスS」の手数料、プラン料金、端末代、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料がかかります。

サステナビリティ

