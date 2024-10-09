NECやティアフォーら5者 沖縄県豊見城市で自動運転EVバス車両での運行開始 2025年度中に「レベル4」許認可取得を目指す
沖縄県豊見城市、第一交通、電脳交通、ティアフォー、NECの5者は、2024年10月8日より豊見城市内で自動運転EVバスの運行を開始した。自動運転EVバスは、豊見城市の生活路線である豊見城市内一周線(105番)の約半分の区間を対象に2024年11月1日まで運行する。
また、2024年10月7日に「イーアス沖縄豊崎」において自動運転EVバスの出発セレモニー及びテープカットを行い試乗会を実施した。
●自動運転EVバスの運行について
今回の取り組みは、豊見城市の生活路線である105番線（全長28.2km、2024年度4月〜8月の間利用者実績平均約7,000人）の一部を実証ルートとし、半分の距離にあたる約11.7kmを自動運転車両での運行ルートとしている。2025年度には一部区間で「レベル４」の許認可を取得し、自動運転EVバス運行の開始を目指す。
●運行の情報・概要
実証期間
2024年10月8日から2024年11月1日
走行速度
最高35km/h
運賃
実証期間のため無料（予約不要）
運行業務受託者
株式会社琉球バス交通（第一交通産業グループ）
走行ルート
商業施設である「イーアス沖縄豊崎」からスタートし、以下のルートを反時計まわりで運行予定。
バス停
計25駅を予定し、イーアス沖縄豊崎と道の駅豊崎は敷地内を運行。
運行本数
平日・休日共に、1日4便の運行を予定。
また、2024年10月7日に「イーアス沖縄豊崎」において自動運転EVバスの出発セレモニー及びテープカットを行い試乗会を実施した。
今回の取り組みは、豊見城市の生活路線である105番線（全長28.2km、2024年度4月〜8月の間利用者実績平均約7,000人）の一部を実証ルートとし、半分の距離にあたる約11.7kmを自動運転車両での運行ルートとしている。2025年度には一部区間で「レベル４」の許認可を取得し、自動運転EVバス運行の開始を目指す。
●運行の情報・概要
実証期間
2024年10月8日から2024年11月1日
走行速度
最高35km/h
運賃
実証期間のため無料（予約不要）
運行業務受託者
株式会社琉球バス交通（第一交通産業グループ）
走行ルート
商業施設である「イーアス沖縄豊崎」からスタートし、以下のルートを反時計まわりで運行予定。
バス停
計25駅を予定し、イーアス沖縄豊崎と道の駅豊崎は敷地内を運行。
運行本数
平日・休日共に、1日4便の運行を予定。