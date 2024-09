DC映画『THE BATMAN-ザ・バットマン-』から新たに登場するドラマ「THE PENGUIN -ザ・ペンギン-」が、2024年9月20日(金)AM10時よりU-NEXTで配信開始となる。

『ザ・バットマン』から約1週間から始まるという本シリーズ。ゴッサム・シティのスリリングな戦いが描かれた映画の後日譚としても機能する注目のドラマだ。



映画『ザ・バットマン』では、ゴッサム・シティを牛耳っていたファルコーネ・ファミリーのボス、カーマインが死んだ。この一大事によって、本作では不在となったゴッサムの実権をめぐる戦いの火蓋が切られる。コリン・ファレル演じるオズ・コブ(ペンギン)は、ゴッサムを手中に収めるべく新たな相棒とともに暗躍する。

© 2024 WBEI. MAX and related elements are property of HBO, Inc. THE PENGUIN and all related characters and elements are copyrights and trademarks of DC. All Rights Reserved.

コリン・ファレルがファットスーツに身を包んで劇的な変身を遂げたオズ・コブことペンギンを主軸にしたストーリーとなり、監督は映画に続きマット・リーヴスが担当、ショーランナーをローレン・ルフランが務める。出演者はコリン・ファレルのほか、ソフィア・ファルコーネ役に『ウルフ・オブ・ウォールストリート』(2013)のクリスティン・ミリオティ、ゴッサムの裏社会を牛耳っていたマフィアのボス、サルバトーレ・マローニを『プロミシング・ヤング・ウーマン』(2020)のクランシー・ブラウン、オズと行動を共にする少年役に 『ミラベルと魔法だらけの家』(2021)のレンジー・フェリズなど注目のキャストが揃った。

© 2024 WBEI. MAX and related elements are property of HBO, Inc. THE PENGUIN and all related characters and elements are copyrights and trademarks of DC. All Rights Reserved.

全8話で展開。2024年9月20日(金)AM10時より、U-NEXTで毎週1話ずつ配信だ。実は本シリーズは少し変則的なスケジュールとなっているので注意。第1話のみ金曜日に配信されるが、2話目以降は月曜日の登場となる。また、第8話と第9話も配信開始時間が1時間後ろ倒しとなる。これは本国アメリカでのリリーススケジュールに準拠したものだ。本作は日米同時タイミングでの配信。スケジュールは以下の通りだ。

9月20日(金)AM10時:第1話 9月30日(月)AM10時:第2話 10月7日(月)AM10時:第3話 10月14日(月)AM10時:第4話 10月21日(月)AM10時:第5話 10月28日(月)AM10時:第6話 11月4日(月)AM11時:第7話 11月11日(月)AM11時:第8話(最終話)

ちなみに、10月14日はスポーツの日、11月4日は文化の日として祝日だ。これを利用して一気に見進めるのも良さそう。

「THE PENGUIN ─ザ・ペンギン─」はU-NEXTにて独占配信中。