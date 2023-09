日本の漫画やアニメが好きなことで知られるリバプールのDFイブラヒマ・コナテが14日、自身のX(旧ツイッター/@IbrahimaKonate_)でMF遠藤航との2ショット写真を公開した。

公開された写真はトレーニング中の1コマと思われ、遠藤と笑い合いながら肩を組む様子が映されていた。コナテはこの一枚について「なぜ笑っているのかって? 彼がかめはめ波を放つ秘密を教えてくれたんだ」と紹介。真相は不明だが、漫画好きらしいコメントとともに遠藤との良い関係性を伝えている。

すると、遠藤がこの投稿に「誰にも秘密を言ってはいけないよ」と返信。一連の投稿を見たファンは「リーグ優勝をしたらみんなに教えてくれるかな?」「ワンピースはどこにあるの?」といった反応で楽しんでいる。

why this smile? he gave me the secret to making a kamehameha ❤️ pic.twitter.com/vHXTqEWvkW— Ibrahima Konate (@IbrahimaKonate_) September 14, 2023