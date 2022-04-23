¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤¬¡È¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡É¤È¥³¥é¥Ü!? ¥¯¥Ã¥¡¼¥·¥å¡¼¤Ï¤È¤í¡¼¤êÇ»¸ü¥Á¥ç¥³¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿
¿ô¡¹¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤¢¤Î¿Íµ¤¥É¡¼¥ë¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡ª »Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÇÍ·¤ó¤À·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤µ¤ËÉ®¼Ô¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê²û¤«¤·¤µ´¶¤¸¤ë¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥¦¥µ¥®¥¯¥Ã¥¡¼¥·¥å¡¼¡×¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤á¤¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¥¥å¥ó¡ª
º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢¼ª¤ÎÀè¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥«¥é¡¼¤¬¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥·¥ç¥³¥é¥¦¥µ¥®¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤«¤éÃåÁÛ¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë±Ç¤ë¥·¥ç¥³¥é¥¦¥µ¥®¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¥·¥å¡¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥·¥ç¥³¥é¥¦¥µ¥®¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤¬³Ú¤·¤á¤ë¶»¥¥å¥ó¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â¡¢º£²ó¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡ª
2¼ïÎà¤Î¥Á¥ç¥³¤ò»È¤Ã¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¥·¥å¡¼
¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥¦¥µ¥®¥¯¥Ã¥¡¼¥·¥å¡¼¡×¤Î½Å¤µ¤Ï83g¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤Ï275kcal¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Îº¸Ã¼¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¥·¥å¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥¡¼À¸ÃÏ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¤È¤í¡¼¤êÇ»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£2¼ïÎà¤Î¥Á¥ç¥³¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥ç¥³¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡£
Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¤¥º¤Ë¿´Ìö¤ë¡ª
Ãæ¿È¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥´¥Ä¥´¥Ä¤È¤·¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¥·¥å¡¼¤¬¤ª½Ð¤Þ¤·¡£¤³¤Î¥´¥Ä¥´¥Ä¤Ï¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²£¤«¤é¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë¥¯¥Ã¥¡¼¥·¥å¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£ÃÇÌÌ¿Þ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥È¥í¥Ã¤È¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤½¤¦¤Ê¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÎÌ¤ÏÈ¾Ê¬¤Û¤É¤Ç¡¢¥¯¥Ã¥¡¼À¸ÃÏ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È³Ú¤·¤á¤ë¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¤È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡ª
¹â¤Þ¤ëµ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÁáÂ®°ì¸ý¥Ñ¥¯¥ê¡ª °ì¸«¡¢¾¯¤Ê¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤ª¤Ð¤ë¤È²£¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â½Å¤¿¤¯¤Ê¤¯¡¢´Å¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤Û¤í¶ì¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ä¤³¤µ¤â¤Ê¤¤¡ª ¤³¤ì¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤Î´Å¤µ¤ËÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Î¥¶¥¯¥¶¥¯´¶¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¸ý¤Ø²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¡ª ¤µ¤é¤Ë´ÅÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤¬¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Ë·Ú¤«¤Ã¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¥·¥å¡¼¡ª
¸«¤¿ÌÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¥·¥å¡¼¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â·Ú¤¯¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤ÎÍè¤Ê¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÄ¯¤á¤Æ²û¤«¤·¤µ¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£¥Á¥ç¥³¤Î¥³¥¯¤¬½½Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÇ»¸ü¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¥·¥ç¥³¥é¥¦¥µ¥®¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
(Ê¸:ËÌºê Áá´õ)