男性の行為はエスカレート、中川さんのSNSを乗っ取り、男友達とのやりとりをチェックし、勝手にブロックしていったという。嫌気が差した中川さんが別れを告げると、男性は「俺と別れるという選択肢をとるなら、お前のポルノをばらまくぞって。あまりにも怖すぎて見ていないが、一度だけ公開したと聞いた。削除したと言ってはいたが、本当かどうか…」。

それから3年半。中川さんのもとには、今でも「Next is your work and your friends. I'll send your photos with your workmates.(次はお前の友人、職場だ。俺はお前のポルノ写真を同僚に送る)」といったメールが届き、関係は断ち切れていないままだった。