アメリカの中間選挙で接戦が見込まれるミシガン州で民主党の上院議員候補を決める選挙が行われ、イスラエルへの軍事支援に反対する“急進左派”候補が勝利を確実にしました。

【写真を見る】「トランプに立ち向かえる」イスラム教徒の“急進左派”候補が勝利確実に アメリカ・ミシガン州の民主党予備選挙

民主党 エルサイード候補

「ドナルド・トランプに立ち向かえる議員を探しているなら、私がその候補者だ」

中西部・ミシガン州で、野党・民主党の上院議員選挙の予備選挙を制したのは、“急進左派”でイスラム教徒のエルサイード氏です。

エルサイード氏は選挙戦で、富裕層への課税など「貧富の格差是正」を訴えたほか、トランプ政権によるイスラエルへの軍事支援を批判し、民主党の主流派が支持する穏健派候補との違いをアピールしました。

一方、トランプ大統領はSNSで、エルサイード氏を「負け犬の共産主義者」と批判し、「クレイジーな民主党の政策は、さらに酷いものになるだろう」と強調しました。

ミシガン州は11月の中間選挙の勝敗を左右する激戦州の1つとされていて、エルサイード候補が勝利すれば、イスラム教徒として初めての上院議員となります。