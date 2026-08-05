8月4日、俳優・歌手の三山凌輝が自身のX（旧ツイッター）を更新。舞台『愛の不時着』完走を報告したが、そこに“ホテル密会騒動”に対する謝罪の言葉は一切なかった――。

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共演女優と高級車でホテルへ

騒動の発端は、7月22日に配信された『文春オンライン』の記事。三山が、舞台で共演中だった女優・花乃まりあとホテルで密会していたと報じられたことにある。2人は韓国で放送され話題となったドラマ『愛の不時着』の日本人キャスト版ミュージカルに出演しており、7月12日が公演初日だった。

「記事によると、三山さんは休演日の7月13日に高級外車・ランボルギーニで南青山の骨董通りに向かうと、花乃さんを拾ってそのまま新宿の高級シティホテルに消えたそうです。

この件について文春が三山さんの事務所に質問状を送ったところ、“舞台での役作りを目的に、2人で過ごす時間があったことは事実”とした上で、“作品や役柄について理解を深めるためのやり取り”だったと説明しています」（ワイドショースタッフ）

かつてはダンス＆ボーカルグループ『BE:FIRST』のメンバーとして活動していた三山。しかし、文春に“1億円婚約トラブル”をスクープされ、グループでの活動を休止に追い込まれた。

このときのお相手は、YouTuberのRちゃんこと大野茜里。2人は2022年12月に婚約し2024年2月に破局したのだが、交際期間中に三山は生活費や高級外車など総額で約1億円以上を貢がせていたというのだ。

「最後まで無事に…」投稿に総ツッコミ

その後、女優の趣里と出会って結婚および妊娠発表、グループからは脱退。趣里の家族に対して婚約トラブルの経緯を説明し、納得してもらった上で結婚に至ったとされている。しかし……。

「8月4日に配信された文春オンラインの記事によると、さすがの趣里さんも夫婦関係に悩んでいるとのこと。三山さんの朝帰りは日常茶飯事で、仕事で長期間家を空けるときも“子どもの写真送って”といった言葉がないといいます。趣里さんが周囲に“彼は子どもに興味がないのかも”と漏らしたこともあるそうです」（芸能ライター）

そんな中、8月4日に三山が投稿したのは《ミュージカル 愛の不時着 大千秋楽まで誠にありがとうございました。最後まで無事に走り抜けれた事、リジョンヒョクと最後の1秒まで向き合い続ける事が出来たことを心から感謝致します》との文章。密会騒動については、一言も触れていないのだ。

こうした三山の行動に、ネット上では「全然無事ではないでしょ。頭のネジが何本かハズレてますか。冷静な現状分析がまるでできていない」「役を深めるために本番後も休まれることなくベッドの上で稽古に励んでましたもんね」「ホテルでの役作りが活きましたか？」「愛の不時着の素敵な物語を不倫で台無しにされて残念です」「一番向き合うべきなのは誰だよ」といった辛辣な声が届いている。

今回の騒動に、趣里はどんな答えを出すのか――。

週刊女性PRIME