2013年から毎年夏の恒例番組となっている『有吉の夏休み』（フジテレビ系）。公式Instagramが8月2日に更新され、《Coming soon》というコメントとともにハワイの写真が公開された。今年も同番組が放送されることをうかがわせる投稿に、ファンから歓喜の声が上がっている。

有吉弘行（52）のハワイでの夏休みに密着する同番組は、例年9月上旬に放送されている。しかし今年は、《放送がないのでは》と心配する声もネット上では少なくなかった。

というのも、『有吉の夏休み』の収録に伴い、有吉がパーソナリティを務めるラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（JFN系）は例年8月第1週か第2週が録音放送となるものの、今年はその告知がなかったためだ。

さらに有吉は2日放送の同ラジオ番組内で、8月中旬から10月中旬にかけてフジテレビの土曜ゴールデン帯が『踊る大捜査線』シリーズの一挙放送で編成される予定であることに触れ、「私が絡むことで1つ、『え？ん？ということは……』ということがありますけどもね。まぁ、これはミステリーとしましょう」と意味深にコメント。

リスナーから寄せられた「9月に恒例の『有吉の夏休み』、今年は放送がないのだと推理していました。しかも、おなじみの出演者にお子さん誕生ラッシュ。『踊る大捜査線』の一挙放送で…これはチェックメイトです！」というメールにも、「さぁ、どうかな」と含みを持たせる返答にとどめていた。

そんななかで公開された《Coming soon》の投稿だけに、番組ファンからは安堵の声が続出。一方で、今年の出演メンバーにも関心が集まっている。

常連メンバーといえば、アンガールズの田中卓志（50）、みちょぱこと池田美優（27）、平成ノブシコブシの吉村崇（46）、カンニング竹山（55）、小峠英二（50）らがおなじみだ。しかし、みちょぱは7月に第1子を出産したばかり。今回は参加を見送るのではないかとの見方も広がっている。

そうしたなか、SNSで浮上しているのが、『有吉の夏休み』にフワちゃんが復帰するのではないか、という憶測だ。

「お笑い芸人・やす子さん（27）への暴言騒動を受け、2024年8月から芸能活動を自粛したフワちゃん。その後、今年3月には『5時に夢中！』（TOKYO MX）に出演し、地上波番組に復帰を果たしました。

有吉さんは騒動後もラジオなどでたびたびフワちゃんの名前を口にしており、2024年10月放送の『オールスター後夜祭』（TBS系）では『フワちゃん見てる〜？』と呼びかけたことが話題に。今年3月にも『5時に夢中！』出演についてラジオで言及するなど、折に触れて気にかける様子を見せていました。

そんななか、8月3日には自身のInstagramストーリーズにフワちゃんのコラージュ画像を投稿。意味深な投稿だけに、ファンの間では『有吉の夏休み』出演を示唆しているのではないかとの憶測が広がっています」（芸能ライター）

有吉の投稿に対し、Xでは

《有吉さんのIGストーリーにフワちゃん。昨日のサンドリのミステリーに新たな局面？踊る大捜査線→有吉の夏休み→》

《有吉さんがストーリーにフワちゃんのコラあげてた。一時期ずっとあげてたの思い出して懐かしい。》

《有吉さんのインスタのストーリーにフワちゃん！！！！！ありがとう有吉さん！！！》

など、『有吉の夏休み』出演を予想する声や、有吉の変わらぬ気遣いに反応する声が上がっていた。

毒舌キャラで知られる一方、後輩思いな一面ものぞかせてきた有吉。果たして、今年の『有吉の夏休み』でフワちゃんの姿を見ることはあるのだろうか。