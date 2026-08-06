ポーランド北部で8月3日、遮断機が下り始めた踏切に1台のトラクターが進入した。干し草の俵を積んだ2台のトレーラーをけん引している。【映像】踏切内のトレーラーに列車が激突・突き抜けた一部始終ところが、トラクターは線路を渡りきる前に停止した。次の瞬間、走ってきた列車がトレーラーに激突し、そのまま突き抜けていった。衝突の勢いで、積み荷は線路脇へと飛ばされ、あたりに散乱している。ポーランド国営鉄道によ