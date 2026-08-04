熊本地震の後に発生したイオンモール熊本の爆発の犠牲となった30代の女性。3日に行われた通夜にあったのは、真っ白なウエディングドレスです。そこには、亡き妻への思いが込められていました。



■亡くなった女性の夫

「付き合い自体は長かったんですけど、着せる機会がちょっとできなくて、今までに」



会場に置かれた純白のウエディングドレス。



■亡くなった女性の夫

「写真は撮りたいねと話していた。あっちに行っても着てくれればなって」

最大震度7を観測した今回の熊本地震。嘉島町のイオンモール熊本では、地震後に起きた爆発で7人が犠牲に。

2階のアパレルショップで働いていた女性も、命を落としました。



■亡くなった女性の夫

「見つかった時に天井か壁かわからないんですけど、そういったものが体にかぶさっていた。お医者さんの診断では『苦しんだ時間は短かった』っていうことだったので、それだけが救いかなと」

女性は｢お客さんと避難している｣と夫へ連絡をした後、店内に戻ったところで巻き込まれました。



■亡くなった女性の夫

「明るくて人当たりが良くて。お客さんからも『できれば通夜葬式に行かせてほしい』そういう声をいただいているのも、愛されているんだなって」

女性が大好きだった洋服は、形見として参列者に贈られました。



■洋服をもらった参列者

「好きな色だし、触り心地がいい素材だから。これ大切に使うねって思いで」



■亡くなった女性の夫

「本当にまだ実感がないので、本当にいなくなるっていう…。今までいたのが当たり前だったものが…全然,、想像もまだできないです」