声優の土師亜文、結婚を発表 直筆書面・鮮やかドレス姿で報告 『ウマ娘 』メジロライアン役や『トーマス』カーリー役など
声優の土師亜文（はし・あふみ）が4日、自身のSNSを更新し、結婚を発表した。
【写真】鮮やかなドレス姿で笑顔をみせる土師亜文
直筆の書面で「いつも見守って下さる大切な皆様へ」と題し、「私事ではございますが、 この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。
「お相手は、一般の方です。これまで、皆様のおかげで、とっても幸せな声優人生を歩んでくることができました」と伝え、「これからも、変わらず皆様に元気やパワーやエネルギーをお届けできるように、お仕事にも推し事にも全力で取りくんで参ります。今後とも見守っていただけるととても嬉しいです」と呼びかけた。
鮮やかなオレンジ色のドレスに身を包んだ姿も披露し、「ありがとうございます」と笑顔を届けた。
土師は、人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』メジロライアン役、『いずれ最強の錬金術師？』カエデ役、『きかんしゃトーマス』カーリー役などで知られる。
【写真】鮮やかなドレス姿で笑顔をみせる土師亜文
直筆の書面で「いつも見守って下さる大切な皆様へ」と題し、「私事ではございますが、 この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。
「お相手は、一般の方です。これまで、皆様のおかげで、とっても幸せな声優人生を歩んでくることができました」と伝え、「これからも、変わらず皆様に元気やパワーやエネルギーをお届けできるように、お仕事にも推し事にも全力で取りくんで参ります。今後とも見守っていただけるととても嬉しいです」と呼びかけた。
鮮やかなオレンジ色のドレスに身を包んだ姿も披露し、「ありがとうございます」と笑顔を届けた。
土師は、人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』メジロライアン役、『いずれ最強の錬金術師？』カエデ役、『きかんしゃトーマス』カーリー役などで知られる。