ロシアの首都モスクワ中心部のレストランで1日、手製の爆弾が爆発し、3人が死亡、21人がけがをしました。当局は死亡した女が爆弾を持ち込んだとみて、テロ事件として捜査しています。国営タス通信によりますと、ロシアの国家対テロ委員会は1日、モスクワ中心部のレストランで手製の爆弾が爆発し、3人が死亡、21人がけがをしたと発表しました。発表によりますと、死亡した3人は爆弾を持ちこもうとした女と、入店を阻止した警備員、