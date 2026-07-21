7月21日午前3時ごろ、江別市のアパートの一室で火事があり、室内にいた40代から50代とみられる男性が意識不明の重体です。火事があったのは、江別市野幌町のアパートです。7月21日午前3時すぎ、付近の住民から「裏のアパートから自動火災報知機が鳴って火が出ている」と消防に通報がありました。消防によりますと、火はおよそ30分後に消し止められましたが、この火事でアパートの室内にいた40代から50代と