東京都新宿区の路上で2025年3月、ライブ配信をしていた佐藤愛里さん（当時22）を刺殺したとして、殺人罪などで起訴されていた高野健一被告（44）。その裁判員裁判が東京地裁（井戸俊一裁判長）で7月1日より開かれている。【写真を見る】ピンク色のTシャツを着て体育座りをする学生時代の高野被告ほか起訴状によると、犯行は3月11日の朝9時50分ごろ、JR高田馬場駅近くの路上で起きた。「最上あい」という名義でライブ配信中だっ