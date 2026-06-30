西武は、今季限りでの現役引退を表明している栗山の引退試合を、8月30日の楽天戦（ベルーナD）で開催すると発表した。西武一筋25年の生え抜きレジェンド。試合後には引退セレモニーも予定している。当日は監督、コーチ、1〜3軍の選手全員が、当日限定で背番号1の「PR1DEユニホーム」を着用する。また、試合前に都内で開く引退記者会見に、栗山のオフィシャルファンクラブの会員を抽選で招待する。