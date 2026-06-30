【経済指標】 主な米経済指標の発表はなし 【発言・ニュース】 ＊ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長 ・現在見えているあらゆる兆候を踏まえると、木曜日の米雇用統計は再び力強い内容になる見通し。 ・米国で進むＡＩによる生産性向上はディスインフレ要因 ・利上げ主張にそれほど強い根拠はない。 ＊米最高裁、クックＦＲＢ理事の当面の続投を容認 米連邦最高裁は、トランプ大統領がクックＦＲＢ理事を