【経済指標】

主な米経済指標の発表はなし



【発言・ニュース】

＊ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長

・現在見えているあらゆる兆候を踏まえると、木曜日の米雇用統計は再び力強い内容になる見通し。

・米国で進むＡＩによる生産性向上はディスインフレ要因

・利上げ主張にそれほど強い根拠はない。



＊米最高裁、クックＦＲＢ理事の当面の続投を容認

米連邦最高裁は、トランプ大統領がクックＦＲＢ理事を直ちに解任することを認めない判断を下した。この訴訟は、ＦＲＢがホワイトハウスからどの程度独立しているかが問われる案件となっていた。



＊ラガルドＥＣＢ総裁

・欧州は域外からのショックに対する耐性を高めている。

・関税攻勢にも欧州経済が冷静に対応。

・原油供給の混乱にも耐えた。

・インフレがショックに見舞われる可能性は以前より高まっている。

・しかし、影響はより限定的に。

・６月利上げは力強い決定だった。

・保険的利上げと表現するのは不適切。

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