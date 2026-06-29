東京ボード工業がストップ高の３０６円でカイ気配となっている。前週末２６日の取引終了後に、保有する東京都江東区の本社及び工場の土地・建物を譲渡するのに伴い、２７年２月期に固定資産売却益４２億５０００万円を特別利益として計上すると発表したことが好感されている。なお、２７年２月期通期業績予想については、他の要因も含めて精査中としている。 出所：MINKABU PRESS