地震で損傷した七尾市和倉温泉の護岸工事が、海に面する旅館前の一部区間で完了しました。復興に向けた歩みが着実に進んでいます。七尾湾を望む和倉温泉では。■テレビ金沢・山下実々 記者：「旅館の再建が進む中、和倉港周辺の護岸が完成しました。海の波から温泉街全体を守る重要なインフラとなっています」 地震で損傷した護岸、約3.5キロについては、これまで国と石川県、それに七尾市などが分担して復旧工事を進めてきま