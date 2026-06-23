6月24日東証の決算発表 ■ 小売業［2742 ハローズ］ 2/28 第１四半期Point：第1四半期の既存店売上高の推移と、営業利益率の改善度に注目。 ［9976 セキチュー］ 2/20 第１四半期Point：出店・改装効果による売上への影響と、利益面の回復傾向をチェック。 ※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。