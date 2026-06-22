岡山市／大森雅夫 市長 エネルギー価格の高騰などを受け、岡山市は事業者支援のため一般会計で4300万円の補正予算案を市議会に追加提案するとしています。 （岡山市／大森雅夫 市長）「中小企業の方々農業の経営をされている方々、そこには早急に手を打つ必要がある」 岡山市の補正予算案の総額は、一般会計の総額で4300万円です。このうち中東情勢の影響を受けている中小企業と農林水産業者の資金繰りを支援する