写真＆動画：渡辺翔太“ため息級の神ビジュ”スーツ姿ショット（全5投稿） 美容番長としても知られる、Snow Manの渡辺翔太。その美しい肌や端正な顔立ちはもちろん、スーツを着こなす抜群のスタイルも大きな魅力のひとつ。 本稿では、そんな渡辺の“神ビジュ”が堪能できるスーツショットを厳選して紹介する。 ■胸元のブローチもアクセント！華やかなブラックスーツ姿 渡辺が俳優の波瑠と