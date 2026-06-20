渡辺翔太“ため息級の神ビジュ”スーツ姿を厳選！王道ブラックからフェミニンスタイル、菊池風磨とのスーツショットまで

写真＆動画：渡辺翔太“ため息級の神ビジュ”スーツ姿ショット（全5投稿）

美容番長としても知られる、Snow Manの渡辺翔太。その美しい肌や端正な顔立ちはもちろん、スーツを着こなす抜群のスタイルも大きな魅力のひとつ。

本稿では、そんな渡辺の“神ビジュ”が堪能できるスーツショットを厳選して紹介する。

■胸元のブローチもアクセント！華やかなブラックスーツ姿

渡辺が俳優の波瑠とともにMCを務めた日本テレビ系音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』のオフショット。黒シャツに蝶ネクタイを合わせたブラックスーツ姿で登場し、胸元にはスワロフスキーのトンボブローチを添えて華やかさをプラス。きらびやかなセットを背に佇む姿は気品たっぷりで、すらりとしたスタイルの良さも際立つ。

フォーマルな装いを品よく着こなした姿に、SNSでは「ビジュ良過ぎ」「黒スーツ姿かっこいいしスワロフスキーのブローチも素敵！」といった声が寄せられた。

■横顔も美しい！上品なフェミニンスタイルのスーツショット

Snow Man初のPOP-UPイベント『Snow Man 1st POP-UP』を訪れた際のショット。背中にペプラムデザインを取り入れたライトグレーのジャケットに白パンツを合わせたフェミニンなスタイリング。自身のポートレートを見つめる横顔ショット（1枚目）では、思わず見惚れてしまうようなシャープなフェイスラインが際立つ。

9人のキービジュアルの前で撮影した全身ショット（2枚目）や、ブルーの照明が輝く空間での鏡越しセルフィー（3枚目）も公開しており、上品なスタイリングと端正なビジュアルを様々な角度から楽しめる。

■ネイビースーツを上品に着こなす！シックな大人のスーツビジュアル

WWD JAPANの公式Instagramに公開された動画。オーデマ ピゲ創業150周年を記念した『ハウス オブ ワンダーズ展』のセレブレーションイベントに来場した際のもの。ネイビーのスーツに同系色の光沢感のあるシャツ、中にはブラックのハイネックを合わせたシックなスタイリングを披露している。

動画では落ち着いた表情でコメントする姿が映し出されており、上品な着こなしと大人の色気を感じさせる佇まいが印象的だ。

■ユニセックスな美しさにうっとり！リボンブラウス×スーツの華やかビジュアル

自身のInstagramに投稿した、『美的』の『2025 美的ベストビューティマン』授賞式でのオフショット。ピンクベージュのリボンブラウスにブラウンのスーツを合わせた華やかなスタイリング。

やわらかな表情や透明感あふれる美肌も印象的で、“美容番長”の名にふさわしいビジュアルに。SNSでは「ユニセックスな美しさがあるね」「翔太くんの麗しい美肌は私の目標です！！」といった声が寄せられ、注目を集めた。

■親友・菊池風磨とのスーツショット！息ぴったりな“ふまなべ”コンビ

菊池風磨とともにMCを務めた日本テレビ系バラエティー番組『ネツダン』でのショット。ともにグレー系のダブルスーツを着こなし、肩を組んでポーズを披露している。渡辺は細かなチェック柄が入ったダブルブレストのスーツに、ブラックのネクタイを合わせたクラシカルな装い。

柔らかな笑顔や整った顔立ちも魅力的で、親友同士ならではの仲の良さが伝わる一枚となっている。SNSでは「最強コンビー」「いつもに増してお口が可愛い」「相変わらずビジュ良すぎる」といった声が寄せられた。