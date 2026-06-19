エティハド航空は、東京/成田〜アブダビ線にエアバスA380型機の投入を開始した。初便の就航に合わせて6月18日、アリク・デ最高収益・商業責任者が来日し、都内で就航記念パーティーを開いた。エティハド航空のA380型機は、「ザ・レジデンス」1区画（2席）、独立した個室型のファーストクラス「アパートメント」9席、ビジネスクラス70席、エコノミークラス405席を備える。最上級クラスに位置付けられるザ・レジデンスは、リビングル