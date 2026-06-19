AIRDO（エア・ドゥ）は、2027年4月1日から開始する新たな会員ステイタスサービスの名称を、「MILEAGE STARDOM（マイレージ スターダム）」に決定した。新ステイタスサービスは、毎年暦年に獲得したステイタスポイントに応じて翌年度のステイタスが決定する仕組みで、Status 1（0〜99ポイント、入会時の基本ステイタス）、Status 2（100〜249ポイント、搭乗ボーナスマイル基準マイルの80％）、Status 3（250ポイント以上、搭乗ボー