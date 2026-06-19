AIRDO（エア・ドゥ）は、2027年4月1日から開始する新たな会員ステイタスサービスの名称を、「MILEAGE STARDOM（マイレージ スターダム）」に決定した。

新ステイタスサービスは、毎年暦年に獲得したステイタスポイントに応じて翌年度のステイタスが決定する仕組みで、Status 1（0〜99ポイント、入会時の基本ステイタス）、Status 2（100〜249ポイント、搭乗ボーナスマイル基準マイルの80％）、Status 3（250ポイント以上、搭乗ボーナスマイル基準マイルの120％・ラウンジ利用特典など）の3段階で構成する。

あわせて9月29日から、My AIRDOの「ポイント」積算を「マイル」積算に変更する。現在保有するAIRDOポイントは「1ポイント＝4マイル」で自動換算される。マイルの使い道も拡大し、公式オンラインショップ「AIRDO Online Marché」での利用（2マイル＝1円）や、AIRDOカード会員を中心に2親等以内・最大5名の家族でマイルを合算できる「ファミリーマイル」も新たに導入する。

搭乗マイルは区間・運賃に応じて積算され、東京/羽田〜札幌/千歳線の「DOバリュー」運賃（積算率75％）で383マイル獲得できる。レギュラーシーズンに特典航空券に必要なマイル数は、東京/羽田〜札幌/千歳・函館線などが7,000マイル、東京/羽田〜旭川・女満別・釧路・帯広線や札幌/千歳〜福岡線が8,000マイル、札幌/千歳〜仙台線や函館〜名古屋/中部線が6,000マイルとなる。