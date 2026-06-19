生活雑貨メーカー・マーナが展開する人気エコバッグシリーズ「Shupatto（シュパット） バッグ」から、「Shupatto メッシュバッグ 25L」の新色サンドベージュが2026年6月1日より発売されました。2026年4月に「Drop 9L」のサンドベージュが好評を博したのを受け、たっぷり入る大容量タイプにもカラーバリエーションが加わりました。【画像】25Lとの違いは？ 9Lのサイズ感を確認してみる一気にたためる、夏に映えるメッシュ素材「Shup