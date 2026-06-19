【マーナ】人気の「Shupatto メッシュバッグ 25L」に新色が登場！ 一気にたためて感動的な便利さ
生活雑貨メーカー・マーナが展開する人気エコバッグシリーズ「Shupatto（シュパット） バッグ」から、「Shupatto メッシュバッグ 25L」の新色サンドベージュが2026年6月1日より発売されました。
2026年4月に「Drop 9L」のサンドベージュが好評を博したのを受け、たっぷり入る大容量タイプにもカラーバリエーションが加わりました。
【画像】25Lとの違いは？ 9Lのサイズ感を確認してみる
一気にたためる、夏に映えるメッシュ素材
「Shupatto バッグ」最大の特徴は、両端を引っ張るだけで一気に帯状にたためる独自構造。たたむのが面倒というエコバッグへのストレスを解消するために生まれ、2015年の発売以来多くの支持を集めてきました。メッシュバッグはその構造そのままに、丈夫で細やかなメッシュ素材を採用。通気性の良さと軽やかな使い心地が両立した、暑い季節にうれしい一枚です。
容量・サイズ・カラー展開
今回発売される「25L」は、楕円形のたっぷり入るシルエットが特徴。バッグ使用時のサイズは約44×25cm、折りたたみ時は約8×10×8cmとコンパクトに収納できます。耐荷重は10kgで、まとめ買いにも安心の頼もしい容量です。
素材はポリエステル製で、税込価格は3300円。カラーはブラックとベージュの2色展開となり、「Drop 9L」と合わせて2タイプ・2色からお好みでお選びいただけます。気になる方は、お早めにチェックを。
購入方法発売日：2026年6月1日（月）〜発売中
取扱店舗：マーナ公式オンラインストアほか
カラーバリエーション：サンドベージュ、ブラック
サイズ展開：税込3300円／25L
注意事項：公式オンラインストアで確認
(文:All About 編集部)