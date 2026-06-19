円安や部材価格の高騰により電子機器の値上がりが続いている。PlayStation 5やNintendo Switchの値上げもあり、消費者の間でも価格上昇は現実的な問題として認識されつつある。さらにPCはこうした要因に加え、次世代のスタンダードと目されている「AI PC」への移行に伴うベース価格の上昇もあり、消費者にとっては買い替えどきが難しい状況が続いている。家電量販店やオンラインショップの実売データを集計した「BCNランキング