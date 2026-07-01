神奈川県警小田原署は２５日、名古屋市中川区、元中学校教諭（５２）を児童福祉法違反（有害支配）と公務員職権濫用（らんよう）の疑いで逮捕した。発表によると、元教諭は小田原市内の中学に勤務していた２０２２年１月３日〜２３年７月２６日、運動部顧問の立場を悪用し、部員だった女子生徒に性的な内容の報告を求めるショートメッセージを１９２回送って回答を返信させ、自らの支配下に置くなどした疑い。「正当業務行為だ