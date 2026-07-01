千葉県警船橋署は２４日、小学校教諭の男（３３）を不同意わいせつ、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）、児童買春・児童ポルノ禁止法違反（製造）容疑で再逮捕した。発表によると、男は２月１９日、同市の施設のトイレで、男子小学生の陰部を指でさわり、学校貸与のタブレットで動画撮影するなどした疑い。「小便の補助がしたかった。その状況を残しておきたかった」と容疑を認めている。男は５月３１日、ＪＲ西船橋駅のトイレ