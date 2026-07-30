28日、熊本県で最大震度7を観測した地震で亡くなった人の数は、17人となりました。爆発が起きたイオンモール熊本では、新たに2人の死亡が確認されました。まだ取り残された人がいるとみられ、暑さが厳しいなか救助活動が続けられています。施設の周囲では午前8時過ぎ、白いテントの下にブルーシートが張られ、何かを施設内から運びだすような様子がみられました。その後、施設から走り出す警察の車両が確認されました。熊本県はこ