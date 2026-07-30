熊本地震発生後に起きた爆発により3人の死亡が確認されたイオンモール熊本について、爆発当時8人の従業員が館内にいて現在3人の安否がわかっていない。イオン 吉田昭夫社長：お亡くなりになった方にご冥福もう上げるとともにご遺族の皆さまに深く深くお詫びもうしあげます。イオンによると、地震発生時「イオンモール熊本」には約4500人の客と従業員が館内にいたという。従業員による利用客の避難誘導は午後5時ごろ完了したが、そ