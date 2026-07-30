【前後編の後編/前編からの続き】未解決のまま7月30日に発生から31年を迎える「八王子スーパー3人射殺事件」。捜査を主導した警視庁の元エース・原雄一氏（69）が異例の行動に出た。退職後も独自に調べた内容を遺族に知ってもらうため、マスコミを前に調査報告会を開いたのだ。その驚愕（きょうがく）の情報とは……。＊＊＊【写真を見る】「犯人は中国人」「八王子スーパーナンペイ強盗殺人」に関与したとされる「K・R」“