ダイソーで、220円（税込）というお手頃価格ながら、1本に5つの機能を備えた手のひらサイズの優秀ツールを発見！これがあれば、アウトドアシーンや有事の際にもコンパクトに持ち運べて役立ちます。実際に使ってみた使い心地や気になる点もご紹介するので、これからのお買い物の参考にしてみてくださいね。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：多機能折り畳みスプーンフォーク価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJANコ