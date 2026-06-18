疑ってごめん！200円だけど買ってよかった！1本で5役をこなす100均の折りたたみツール

ダイソーで、220円（税込）というお手頃価格ながら、1本に5つの機能を備えた手のひらサイズの優秀ツールを発見！これがあれば、アウトドアシーンや有事の際にもコンパクトに持ち運べて役立ちます。実際に使ってみた使い心地や気になる点もご紹介するので、これからのお買い物の参考にしてみてくださいね。

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商品情報

商品名：多機能折り畳みスプーンフォーク

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480696560

手のひらサイズなのに驚異の1本5役！ダイソーの「多機能折り畳みスプーンフォーク」

ダイソーの『多機能折り畳みスプーンフォーク』は、それぞれ横にスライドすることで展開できる仕様で、なんとこれ1本でスプーン・フォーク・ナイフ・缶切り・栓抜きの5つの機能をこなしてくれます。

それぞれのサイズは全体的に小さめですが、このミニマルさで食事から調理の補助までカバーできる携帯性の良さは抜群です。ステンレス製で、丸い金具が付いているので、アウトドアで洗ったあとに吊るして乾かしたいときにも地味に便利ですよ♪

スプーンは、キャンプの朝食で定番のスープやレトルトカレーを食べるときに大活躍！小さめのサイズ感なのでパウチの具材もすくいやすそう。

フォークは、キャンプでパスタや焼きそばなどの麺類を食べるときや、焚き火でジューシーに焼き上げたお肉やソーセージをグッと突き刺して、そのままパクリと食べたいときにぴったり！

ナイフは、「ちょっと具材を小さく切りたい」というときにわざわざ包丁を出さずに済むのがとっても便利！ステーキ肉を切り分けたり、りんごの皮をさっくり剥いたりと、ちょっとした調理の補助として役立ちます。

缶切り・栓抜きは、缶調や瓶ドリンクの開封に。最近は手で開けられるプルトップ式の缶詰などが増えていますが、いざという時のためのあると心強い存在です。

使用感は…？買う前に知っておきたい気になる点も！

便利な多機能ツールですが、実際に使ってみるといくつか気になる点もありました。

まず苦戦したのが、栓抜きの使い心地です。

引き出しやすいように爪をかける凹みが付いているのですが、そもそもツール自体が硬くて引き出すのに一苦労…。

さらに、いざ瓶を開けようとしても、ぴったりハマる角度を探すのが難しく感じました。栓抜きに慣れていないということもあって、最初は「あれ？どこに引っかけるの？」と何回か格闘してようやく開けられるという感じでした。

気になるナイフの使い心地ですが、こちらも引き出すときには少し硬さがあり、爪をかける凹みがあっても最初は引き出しづらかったです。

しかし、実際にりんごの皮を剥いてみたところ、意外なほどさっくり刃が入ってくれてビックリ！これならキャンプでのちょっとした調理や食事の補助にも十分使えそうです。

「多機能ツールについているナイフは、切れ味がイマイチ」というイメージがあったので驚きでした。

なかでも一番気になったのは、見た目以上の重量感です。

家庭用のはかりで測定してみたところ、重量は79g。一般的な卵1つ（約50〜60g）よりも重いため、この小さな見た目に対して意外とズッシリ感があります。軽量化を最重視する本格的な登山やアウトドアなどでは、この重さが地味に響くかもしれません。。

それぞれ単体のツールと比べると、使い勝手が劣る部分はありますが、220円（税込）とお手頃価格なうえ、この小ささでこれだけの多機能性が詰まっているので、いいお買い物でした。

今回は、ダイソーの『多機能折り畳みスプーンフォーク』をご紹介しました。

アウトドアの相棒としてはもちろん、防災リュックに1つ入れておく用としてもおすすめです。気になった方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。