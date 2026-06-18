世界的人気アニメ「ポケットモンスター」グッズを販売する公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」は18日、30周年記念グッズの販売をスタートした。同商品を求めアクセスが殺到し、利用者が長時間待機を余儀なくされる事態となった。SNSでは「1時間待ち」「まだ入れない」などの投稿が相次ぎ、「ポケセンオンライン」がトレンド入りするなど大きな話題となった。

この日、ポケモン30周年を記念した新グッズが発売された。「赤」「青」「緑」などの初期に加え「金」「銀」など、歴代ゲームパッケージがデザインされたグッズが販売前から注目を集めていた。

ポケモンセンターオンラインは事前に、同日午前9時30分から「仮想待合室」を導入すると告知。10時以降も混雑時には利用制限を実施するとしていた。発売開始直後から待機列は膨れ上がった。

一方で、10時過ぎにアクセスした利用者は数分の待機で購入へ進めるなど、混乱の声も上がった。

ネット上では、購入できたファンからは喜びの声が上がる一方、「やっと入れると思ったら直前に一番欲しかった商品が品切れになった 仕方がないとはいえあんまりだ…」「待っている間に売り切れた」「9:35に入って、1時間半待ちましたが売り切れ。諦めて、ビンズに行きカートに入れ、お会計してたら在庫が無くなり買えなくなりました。この時間は無だったのでしょうか？」「なんでポケセン9:30:00ジャストに入って待ち時間1時間以上やねん」「販売方法考えてほしい」「9:30から待機して1時間待ちして欲しいもの全て完売でした。企業様的に始めから受注生産にするのは難しいのでしょうか？」と落胆する声も見られた。

また、早くもフリマサイトに高額転売が続出し、違法転売への憤怒の声も上がっているが、ポケモンセンターオンラインには「早期完売した場合、再販売を予定しております」との記載があるため、違法転売からは購入しないよう注意が必要だ。