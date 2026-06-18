【「Call of Duty: Black Ops」2作の移植】 6月18日 発表 Treyarchは、「Call of Duty: Black Ops」および「Black Ops 2」のプレイステーション移植版を発売すると6月18日に発表した。 本作はIron Galaxy Studiosの協力によるものだとしている。PS5への移植と見る意見が多く、最新ハードで遊べるのはうれしい。キャンペーンやマルチプレイ、ゾンビモードも含むという