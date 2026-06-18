次期iOS 27で、ようやくアラームとタイマー専用の音量スライダーが新設されると報じられています。 これまでiOSでは、着信音や通知音、アラームなどの音量を調整する設定が1つにまとめられていました。一応「ボタンで変更」設定をオフにすれば、着信音や通知音の音量を固定したまま、本体側面のボタンでメディア音量（音楽・動画・ゲームなど）のみを上下できるようになります。これにより、メディアとは別の設定をすることは可