本拠地レイズ戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦に先発登板した。DHで先発出場はなく投手専念とみられていたが、6回に打者として登場。ファンも困惑した。

4回無失点と好投していた大谷だったが、2-0の5回に暗転。4失点で逆転を許した。

6回にはしきりに右手中指を気にするシーンがNHK BSに映った。出血しながらこの回を抑えると、その裏にサプライズが待っていた。

「5番・DH」のロハスのところで、大谷が代打で登場して遊ゴロ。米紙「カリフォルニア・ポスト」のドジャース番ジャック・ハリス記者は、「ショウヘイ・オオタニが6回にミゲル・ロハスの代打で打席へ。まだ降板していないためこれができる。しかし、降板するとドジャースはDHを失うことになる」と説明した。

突然の大谷登場に、球場のファンはスタンディングオベーション。X上のファンは困惑だ。「いまだにルールがよくわかっていない」「大谷ルール、理解していたはずだが変な感じ」「大谷さんルール謎過ぎて草」「大谷ルール面白すぎる 投手オンリーで出てたのに代打大谷ってなんやねん」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）