新浜レオンが7月22日（水）にリリースする1st EP『New Beginning』追撃盤収録の新曲「愛のFIRE」が、TVアニメ『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系全国ネット／毎週土曜18時放送）の新オープニングテーマに決定した。初回放送は7月11日（土）となる。新浜レオンがTVアニメ『名探偵コナン』の主題歌を担当するのは、昨年のエンディングテーマ「Fun! Fun! Fun!」に続き今回で2度目。オープニングテーマを担当するのは初となる