キオクシアは6月16日、販売中の消費者向けM.2 SSD「EXCERIA G3 SSDシリーズ」において、4TBの大容量モデルを追加すると発表した。7月から発売する。キオクシア、第8世代BiCS FLASH採用QLC NAND搭載「EXCERIA G3 SSD」に4TBモデル第8世代BiCS FLASH技術を適用したQLC NAND採用製品における大容量モデル。2 Tb（テラビット） QLCを用いたことで4TBの大容量を実現した点が特徴で、PCIe 5.0インタフェースに対応。シーケンシャルリード