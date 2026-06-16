6月20日の「難民の日」を前に支援活動を続けているユニクロが16日、大分県佐伯市の高校で出張授業を行いました。 【写真を見る】ユニクロ高校で出張授業難民支援について生徒が考え行動する ユニクロを運営するファーストリテイリングは、不要となった服の寄贈などで難民の支援を行っています。この活動の一環として難民の現状を知ってもらおうと、国連が定めた6月20日の「難民の日」に合わせ全国で出張授業を行い、16日